Мини-ПК ASUS Mini PC PN62 получил процессор Intel Core i7-10710U

Компания ASUS пополнила ассортимент компактных ПК моделью Mini PC PN62, размеры которого составляют 115:115:49 мм. При этом новинка характеризуется новенькими процессорами Intel Core десятого поколения семейства Comet Lake (от Core i3-10110U до Core i7-10710U), до 64 ГБ оперативной памяти, одним 2,5 дюймовым накопителем и одним формата M.2, тремя портами USB 3.1, двумя USB-C (один поддерживает режим DisplayPort), интерфейсом HDMI и одним конфигурируемым разъёмом на выбор: COM, VGA, DisplayPort, LAN или Thunderbolt 3. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.