Мини-ПК Acer Chromebox CXI4 получил CPU Intel Core i7

Компания Acer представила компактную рабочую станцию Chromebox CXI4, которая предназначена для образовательного сегмента или малого бизнеса. Новинка оснащается процессором Intel Core i7 10-го поколения, пятью портами USB 3.2 Gen 2, одним USB 3.2 Type-C, двумя интерфейсами HDMI, адаптером Wi-Fi 6 802.11ax, разъёмом Ethernet, а также возможностью закрепить Chromebox CXI4 к задней части монитора посредством крепления VESA. Также Acer выпустил версию Chromebox Enterprise CXI4, предназначенную для корпоративного сегмента. От стандартной модели она отличается разблокированными функциями Chrome OS, которые обеспечивают дополнительную безопасность данных бизнес-клиентов. Компьютеры появятся в продаже в первом квартале следующего года по цене в 569 и 639 евро соответственно.

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