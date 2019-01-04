Мини-ПК Asus ProArt PA90 - небольшой рабочая станция для создателей контента

ASUS официально анонсировала мини-ПК ProArt PA90, цилиндрический ПК, который обладает достаточной мощностью в компактном корпусе. Он оснащен новейшим процессором Intel Core 9- го поколения, графикой NVIDIA Quadro и жидкостным охлаждением процессора.

Система будет иметь либо Intel Core i9-9900K, либо Core i7-9700K и поддерживать до 64 ГБ памяти DDR4, два 512 ГБ M.2 PCIe SSD и жесткий диск на 1 ТБ. Что касается графического интерфейса, вы можете выбрать карту NVIDIA Quadro P4000 или P2000. ASUS разработала ПК для создателей контента и надеется, что он найдет применение в таких вещах, как редактирование видео и фото, рабочие процессы CAD и фотореалистичная визуализация в реальном времени.

ProArt PA90 также может похвастаться богатым выбором вариантов подключения, включая два порта USB 3.1 (Gen 2) Type-A на передней панели и отдельные разъемы для микрофона и аудио. С другой стороны, он имеет еще два порта USB 3.1 (Gen 2) типа A, до четырех выходов DisplayPort 1.4 в зависимости от графической карты, два порта Thunderbolt 3 и одно гнездо Ethernet.

Размер ПК составляет всего 176 x 176 x 365 мм, поэтому он подойдет даже для самых тесных рабочих столов. Мини-ПК Asus ProArt PA90 появится в продаже в ближайшие время. Тогда же будут названы точные характеристики и цены.