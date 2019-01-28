Мини-ПК Asus VivoMini VC65-C1 вмещает пять накопителей

2019-01-28, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Asus VivoMini VC65-C1 ; [75]
Компания Asus представила мини-ПК VivoMini VC65-C1, объем которого составляет около 2 литров. Новинка оснащается процессорами Intel от Celeron G4900T до Core i7-8700T, до 32 ГБ оперативной памяти, до четырёх накопителей формата 2,5 дюйма и SSD формата M.2, встроенным блоком питания, приводом Blu-Ray в старших версиях, пятью портами USB 3.1, USB-C, VGA, HDMI, DisplayPort, кардридером, RJ45, аудиоразъёмами и COM. А вот дискретным графическим ускорителем пришлось пожертвовать в угоду компактности. Размеры новинки равны 197,5:196,3:61,9 мм, а масса – 2,2 кг. Цены и дата начала продаж будут объявлены позже.


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