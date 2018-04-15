Мини-ПК Beelink KB-G1 Game оказался компактнее Intel NUC

Компания Beelink пополнила ассортимент компактных ПК моделью KB-G1 Game, которая построена на не самом популярном CPU Intel Kaby Lake G. Выбор инженеров пал на четырехъядерный процессор Core i7-8809G с частотой 3,1-4,2 ГГц и графикой Radeon RX Vega M GH с 1536 потоковыми процессорами. Чуть позже будет доступна модификация на Core i5-8305G. Также неттоп можно оснастить до 32 ГБ оперативной памяти и двумя накопителями с интерфейсом SATA. Предусмотрены порты USB 3.0 (x5), HDMI (x2), DisplayPort (x2) и Gigabit Ethernet. Судя по фото, устройство Beelink компактнее нового Intel NUC. Можно предположить, что и ценник оно получит более приятный, нежели его маститый конкурент.