Мини-ПК Chuwi Herobox появился в продаже

2020-01-23, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Chuwi Herobox; [98]
Компания Chuwi выпустила в продажу мини-ПК Chuwi Herobox, который подойдет для работы в качестве офисного ПК или домашнего медиацентра. Новинка характеризуется 4-ядерным процессором Intel Celeron N4100 (Gemini Lake), 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4, твердотельным накопителем ёмкостью 180 ГБ, встроенной графикой Intel UHD Graphics 600 на основе архитектуры Intel Gen9 с возможностью декодирования 10-битного видео 4K VP9, интерфейсами HDMI и VGA, модулями Wi-Fi 802.11a/ac/b/g/n и Bluetooth, портом Type-C, двумя портами USB 3.0 Type-A и двумя USB 2.0 Type-A, поддержкой накопителя с интерфейсом SATA, а также слотом для карт памяти microSD.


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