Мини-ПК Cirrus7 Incus получил поддержку 10 ядерных процессоров Intel Comet Lake

Cirrus7 разработала мини-ПК в форм-факторе SFF. В дополнении к 8 ядерным AMD Ryzen Renoir, мини-ПК Incus теперь получает поддержку процессоров Intel Comet Lake, включая 10 ядерный i9 10900T.

Мини-ПК Incus весит 4,5 кг. Внутри системы реализовано пассивное охлаждение. В качестве основного радиатора выступает большая решетка из алюминия. Cirrus7 Incus включает две конфигурации: с теплопакетом 35 Вт (платформа AMD) и 65 Вт (платформа Intel).

Внутри есть два разъема M.2 и два 2,5 дюймовых разъема. Система поддерживает до 64 Гб ОЗУ SO-DIMM. Incus обеспечивает широкие возможности подключения, есть порты USB 3.1, Type-C, 3,5 мм аудиоразъем, HDMI, VGA, DisplayPort, Gigabit LAN.

Базовая конфигурация Cirrus7 Incus стоит 449 евро, как для платформы AMD и Intel.

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