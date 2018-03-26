Мини-ПК Compulab Mintbox Mini 2 получил процессор Intel Celeron J3455

Компания Compulab пополнила ассортимент миниатюрных компьютеров моделью Mintbox Mini 2, которая построена на процессоре Intel Celeron J3455 с графикой Intel HD Graphics 500. Новинка также оснащается 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ флэш-памяти, адаптером Wi-Fi 802.11ac, работающим в двух диапазонах, двумя портами Gigabit Ethernet и поддержкой беспроводного подключения Bluetooth 4.2. В качестве операционной системы здесь используется Linux Mint. Цена Mintbox Mini 2 составляет довольно внушительные 300 долларов.