Мини-ПК ECS Liva Mini Box QC710

ECS LIVA Mini Box QC710 Desktop - это сверхкомпактный и сверхэффективный компьютер, созданный для множества домашних и деловых приложений, что делает его идеальным испытательным стендом для разработчиков приложений Windows на Snapdragon (ARM). Этот продукт предназначен для разработчиков, а не для потребителей. Размер мини-ПК составляет всего 35,05 x 119,13 x 116,58 мм, он был разработан Qualcomm и Microsoft и произведен компанией ECS.

На базе процессора Qualcomm Snapdragon 7c Compute SC7180 с объемом памяти 4 ГБ и 64 ГБ памяти мини-ПК может работать под управлением 64-разрядной версии Windows 10 Home и оснащен удобным устройством чтения карт памяти microSD и следующими портами: USB Type-C (PD- Зарядка), USB 3.2 Gen1 Type-A, USB 2.0 Type-A, HDMI и LAN (10/100).

Сохраняйте спокойствие с вычислительной платформой Qualcomm Snapdragon 7c, которая обеспечивает быструю и мгновенную работу без вентилятора для легкой, быстрой и тихой работы.

Комментарии и отзывы ECS Liva Mini Box QC710
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