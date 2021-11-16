Мини-ПК ECS Liva Mini Box QC710

На базе процессора Qualcomm Snapdragon 7c Compute SC7180 с объемом памяти 4 ГБ и 64 ГБ памяти мини-ПК может работать под управлением 64-разрядной версии Windows 10 Home и оснащен удобным устройством чтения карт памяти microSD и следующими портами: USB Type-C (PD- Зарядка), USB 3.2 Gen1 Type-A, USB 2.0 Type-A, HDMI и LAN (10/100).
Сохраняйте спокойствие с вычислительной платформой Qualcomm Snapdragon 7c, которая обеспечивает быструю и мгновенную работу без вентилятора для легкой, быстрой и тихой работы.