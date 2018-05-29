Мини-ПК ECS Liva Q2 построен на платформе Intel Gemini Lake

Компания ECS пополнила ассортимент неттопов моделью Liva Q2, габариты которой равны 70:70:33,4 мм. В качестве основы была выбрана платформа Intel Gemini Lake. Пользователь сможет выбрать из 4-ядерного процессора Pentium Silver N5000 (частота 1,1–2,7 ГГц), 4-ядерного Celeron N4100 (1,1–2,4 ГГц) и двухъядерного Celeron N4000 (1,1–2,6 ГГц). Первый оснащен графикой Intel UHD Graphics 605, а два других – Intel UHD Graphics 600. Отметим 2 или 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4, флеш-модуль eMMC вместимостью 32 или 64 ГБ, которую можно расширить картами microSD, контроллером Gigabit Ethernet с разъёмом для подсоединения кабеля, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.1, интерфейсом HDMI, портами USB 3.0 Gen1 Type-A и USB 2.0.