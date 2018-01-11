Мини-ПК ECS Liva Z2 построен на процессоре Intel Gemini Lake

Компания ECS показала на выставке CES 2018 новый мини-ПК Liva Z2, который является продолжателем дела оригинальной версии Liva Z. Новинка построена на процессоре Intel поколения Gemini Lake. Эксперты предполагают, что речь идет о Celeron N4000. Также сообщается о наличии оперативной памяти объёмом до 4 ГБ, флэш-памяти объёмом до 64 ГБ, возможности установить 2,5-дюймовый накопитель, портов USB 3.1 (x3), USB-C 3.1, USB 2.0 (x2), Gigabit Ethernet, HDMI 1.4 и HDMI 2.0, а также адаптеров беспроводных интерфейсов. Габариты компьютера составляют 70:70:33,4 мм. Когда ECS Liva Z2 появится в продаже и сколько он будет стоить, пока не сообщается.