Мини-ПК ECS Liva Z2 построен на процессоре Intel Gemini Lake

2018-01-11, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - ECS Liva Z2 ; [116]
Компания ECS показала на выставке CES 2018 новый мини-ПК Liva Z2, который является продолжателем дела оригинальной версии Liva Z. Новинка построена на процессоре Intel поколения Gemini Lake. Эксперты предполагают, что речь идет о Celeron N4000. Также сообщается о наличии оперативной памяти объёмом до 4 ГБ, флэш-памяти объёмом до 64 ГБ, возможности установить 2,5-дюймовый накопитель, портов USB 3.1 (x3), USB-C 3.1, USB 2.0 (x2), Gigabit Ethernet, HDMI 1.4 и HDMI 2.0, а также адаптеров беспроводных интерфейсов. Габариты компьютера составляют 70:70:33,4 мм. Когда ECS Liva Z2 появится в продаже и сколько он будет стоить, пока не сообщается.


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