Мини-ПК EliteMini CR50

Miniforum представил новое дополнение в своей линейке систем мини-ПК, объявив о новом EliteMini CR50 на базе APU AMD 4700S. CR50 мини - ПК имеет 205 мм х 192 мм в ширину х 86 мм в высоту и оснащен 16 Гб GPDDR6 оперативной памяти с 256 ГБ или 512 ГБ встроенной памяти, в зависимости от ваших потребностей.

EliteMini CR50 оснащен высокопроизводительным процессором AMD 4700S для настольных ПК, дискретной графикой AMD Radeon RX 550 и памятью GDDR6 объемом 16 ГБ (встроенная) для сверхвысокой частоты кадров и профессиональных игр. Освободите место на рабочем столе и получите больше удовольствия от игр с помощью этого мощного, но компактного форм-фактора. Это профессиональная офисная машина с процессором AMD 4700S и графикой AMD Radeon ™ RX550. Настольный комплект AMD 4700S на базе высокопроизводительной архитектуры AMD «Zen 2» обеспечивает высочайшую производительность. Материнская плата + процессор + память, спаянные в одно, позволяют уменьшить занимаемую площадь

При поддержке дискретной видеокарты AMD Radeon ™ RX550 CR50 может легко справиться с большим количеством требовательных к графике приложений. По сравнению со встроенной графикой, Radeon ™ RX 550 выводит визуальные эффекты на новый уровень. Он идеально подходит для авторов, таких как фотографы и видеоредакторы, и идеально подходит для потребителей, которые хотят погрузиться в плавные игры на ПК.