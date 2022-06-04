Мини-ПК Falcon Northwest Tiki комплектуется видеокартой AMD Radeon RX 6950 XT

Компания Falcon Northwest известна своим мини-ПК под названием Tiki, который был самым первым в мире игровым мини-ПК. Теперь производитель объявил о выпуске системы Tiki на базе AMD.

Мини-ПК Falcon Northwest Tiki объемом 11-литров и размерами 34,5 х 33 х 10 мм вмещает графический процессор Radeon RX 6950 XT, а также платформу с топовыми процессорами AMD или Intel (Ryzen 9 5950X или Core i9-12900), до 64 ГБ оперативной памяти и двумя накопителями. Система питается от блока питания мощностью 800 Вт или 1000 Вт, в зависимости от комплектации.

Falcon Northwest Tiki с Radeon RX 6950 XT продается за 4000 долларов. Также есть возможность установить графический процесс GeForce RTX 3090 Ti.
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