Мини-ПК Gigabyte Brix S получили процессоры Intel Gemini Lake

Компания Gigabyte пополнила ассортимент линейки мини-компьютеров Brix S моделями GB-BLCE-4105 и GB-BLPD-5005, которые отличаются только процессорами. Первая построена на Celeron J4105, а в вторая – на Pentium Silver J5005. Оба представляют поколение Gemini Lake и характеризуются четырьмя ядрами. Частоты первого равны 1,5-2,5 ГГц, а у второго – 1,5-2,8 ГГц. Размеры компьютеров составляют 46,8:112,6:119,4 мм, объём – 0,63 литра. Отметим два слота для модулей оперативной памяти, слот для SSD формата M.2, место для 2,5-дюймового накопителя, три порта USB 3.0, один USB-C 3.0, HDMI, Mini DisplayPort и Gigabit Ethernet, а также адаптеры беспроводных интерфейсов.