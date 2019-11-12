Мини-ПК Intel Frost Canyon NUC на базе процессоров Comet Lake

Несколько источников сообщают о предстоящем релизе мини-ПК серии Intel NUC10 (Intel Frost Canyon). Основанного на SoC 10-го поколения Core "Comet Lake-U". NUC10i7FN, работает на базе SoC Core i7-10710U, который включает 6-ядерный / 12-поточный ЦП с 12 МБ кэш-памяти L3, Turbo Boost до 4,70 ГГц, UHD-графику с тактовой частотой 1,15 ГГц и CTDP 25 Вт.

Средний вариант, NUC10i5FN, оснащен 4-ядерным / 8-поточным процессором Core i5-10210U (процессор Turbo Boost с тактовой частотой до 4,20 ГГц, графическая карта UHD с тактовой частотой до 1,00 ГГц, кэш-память L3 объемом 8 МБ и cTDP до 25 Вт). На начальном уровне находится NUC10i3FN с процессором Core i3-10110U (двухъядерный / четырехпоточный процессор с тактовой частотой до 4,10 ГГц, 4 МБ кэш-памяти L3, графическая карта UHD с тактовой частотой до 1,00 ГГц и cTDP 25 Вт).

Физически эти NUC 10-го поколения выглядят аналогично своим предшественникам с питанием «Coffee Lake» под кодовым названием «Bean Canyon», за исключением одного порта USB 3.2 на передней панели типов C и A. Другие возможности подключения включают в себя возможную Wi-Fi 6 (802.11ax WLAN), 1 GbE, HDMI 2.0, Thunderbolt 3 с выходом DP на верхней модели и дополнительную пару портов USB 3.2 10 Гбит / с.