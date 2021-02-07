Мини-ПК Intel NUC 11 Performance не выйдет в Европе

В начале этого года компания Intel представила неттопы NUC 11-й серии, которые получили аппаратную платформу Tiger Lake. В серию вошли четыре модели: NUC 11 Performance (Panther Canyon), NUC 11 Enthusiast (Panther Canyon), NUC 11 Pro (Tiger Canyon) и NUC 11 Compute Element. Как сообщают сетевые источники, NUC 11 Performance (Panther Canyon) не будет доступен в Европе и Америке. Причиной тому стал проблемы в цепочке поставок. Остальные модели, которые оснащаются 10-нм чипами Intel Tiger Lake-U от 2-ядерного Core i3-1115G4 с частотой 4,1 ГГц и графикой Xe-LP до 4-ядерного Core i7-1165G7 с частотой 4,7 ГГц и графикой Irus Xe, в Европе выйдут.

Напомним, что неттоп NUC 11 Pro оснащается разъёмом Thunderbolt 4, который поддерживает режим DisplayPort, передачу сигнала разрешением 7680:4320 пикселей (8K) и кадровую частоту 60 Гц. Топовая модель NUC 11 Extreme Mini PC (Panther Cayon NUC11PHBi7) характеризуется уровнем TDP 150 Вт, видеокартой GeForce RTX 2060, 16 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем Intel Optane Mem H10.