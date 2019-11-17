Мини-ПК Intel NUC Ghost Canyon засветился в бенчмарке

Мы привыкли к тому, что почти все мини-ПК Intel NUC оснащаются ноутбучными процессорами Core i3, i5 и i7, однако на этот раз нас ждет редкое исключение в виде моделей из семейства Ghost Canyon. По слухам, грядущие новинки получат CPU вплоть до 8-ядерного Core i9-9980HK. Впрочем, сегодня в популярном бенчмарке 3DMark обнаружились сведения о модели с восьмиядерным процессором Xeon E-2286M с тактовой частотой 2,4-4,8 ГГц и дискретным графическим ускорителем GeForce GTX 1650. Цена и дата начала продаж NUC Ghost Canyon пока не раскрываются.