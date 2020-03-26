Мини-ПК Kodix N40 получил процессор Intel Celeron N4000

Сетевые источники сообщили о начале продаж компактного ПК Kodix N40, который основан на четырехъядерном процессоре Intel Celeron N4000, который характеризуется пассивным охлаждением. Новинка характеризуется 4 ГБ оперативной памяти DDR4, 64 ГБ встроенной памяти в модуле eMMC, поддержкой твердотельного накопителя типоразмера M.2 2242 до 1 ТБ с интерфейсом SATA 6 Гбит/с, тремя портами USB 3.0, портом Gigabit Ethernet, видеовыходами HDMI 2.0a и VGA, слотом для карт памяти SD, разъемами для наушников и микрофона, модулями Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2. Габариты ПК равны 120:120:25 мм, а его цена составляет 170 долларов.