Мини-ПК LIVA Z3 и Z3E нового поколения

Elitegroup Computer Systems (ECS), мировой лидер в области материнских плат, мини-ПК, ноутбуков и мобильных устройств представляет высокопроизводительный, энергоэффективный и многозадачный мини-ПК - LIVA Z3 & Z3E. В них встроены мощные и многофункциональные процессоры Intel Jasper Lake Pentium & Celeron с технологией двухканальной памяти DDR4 объемом до 16 ГБ и возможность расширения с помощью разъема M.2 для удовлетворения различных потребностей. LIVA Z3 и Z3E также оснащены новейшей технологией 802.11ax, чтобы легко поддерживать беспроводное соединение. Они поддерживают вывод на два экрана через HDMI 2.0 и mini DisplayPort с высоким разрешением до 4K.

LIVA Z3 и Z3E оснащены процессорами Intel Pentium и Celeron, вычислительная мощность которых на 35% выше, чем в предыдущем поколении. Они используют eMMC 5.1 128 ГБ в качестве емкости хранилища и двухканальную память DDR4 объемом 16 ГБ, которые повышают производительность системы и также улучшают скорость отклика. Кроме того, интерфейс M.2 PCIE 2280 для SSD и 2,5-дюймовый интерфейс SATA для HDD/SSD помогают пользователям легко решать повседневные задачи на компактном ПК.

Благодаря новейшей беспроводной технологии 802.11ax, скорость передачи данных достигает 10 Гбит / с, а производительность увеличивается на 40%, позволяя пользователям в любое время наслаждаться удобством динамично меняющегося мира. Помимо беспроводной сети, LIVA Z3 и Z3E имеют порт Gigabyte LAN (RJ45) для стабильного подключения к Интернету. Универсальная сетевая конфигурация и усовершенствованный Bluetooth 5.0 помогают пользователям выходить в Интернет без задержек и создавать домашнюю студию в ограниченном пространстве.

Комментарии и отзывы LIVA Z3
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