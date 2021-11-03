Мини-ПК LattePanda 3 Delta

На этой неделе LattePanda вышла на Kickstarter, чтобы запустить свой новый карманный мини-ПК LattePanda 3 Delta. Мини ПК работает на новейшем мобильном четырехъядерном процессоре Intel 11-го поколения N5105 с пакетной частотой до 2,9 ГГц. Мини-ПК 3 Delta предлагает скорость процессора до 2 раз выше, а скорость графического процессора до 3 раз выше, чем у ПК LattePanda предыдущего поколения, что позволяет вам наслаждаться видео 4K HDR и даже с тяжелым игровым процессом.

LattePanda 3 Delta использует высокочастотную оперативную память LPDDR4 с частотой 2933 МГц - до 8 ГБ, что в 2 раза больше, чем в предыдущем поколении - для сверхбыстрой и плавной работы независимо от того, загружаете ли вы большое количество веб-страниц в Chrome или запускаете несколько виртуальных машин. Windows 10 имеет идеальный драйвер периферийных устройств, совместимость программного обеспечения и экосистему разработки, что делает ее наиболее подходящей для разработки приложений с графическим интерфейсом пользователя, в то время как Linux лучше подходит для приложений микросервисов.

LattePanda 3 Delta использует WIFI 6, скорость передачи которого в 2,7 раза выше, чем у WIFI5. Он также оснащен портом USB 3.2 gen2 x1, который имеет сверхвысокую пропускную способность, обеспечивая пропускную способность до 10 Гбит/с, что в два раза быстрее, чем USB3.2 gen1 x1. LattePanda 3 Delta использует порт M.2 B вместо порта M.2 E и может подключаться к модулю 4G или 5G. Вы можете получить доступ к Интернету где угодно и когда угодно.

Охлаждающий вентилятор LattePanda 3 Delta был переработан, и его площадь охлаждения увеличилась на 50%. В результате прирост охлаждающей способности обеспечивает постоянную максимальную производительность LattePanda 3 Delta. LattePanda Delta 3 имеет 2-канальный аудиовыход с усилителем 2 Вт. Теперь вы можете напрямую подключить два динамика, чтобы слышать прекрасный звук.
Комментарии и отзывы LattePanda 3 Delta
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