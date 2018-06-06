Мини-ПК Lenovo ThinkSmart Hub 700 получил 8 ГБ ОЗУ

Компания Lenovo пополнила ассортимент компактных компьютеров моделью ThinkSmart Hub 700, которая приходит на смену прошлогоднему Lenovo ThinkSmart Hub 500. Новинка получила процессор Intel Core i5-8350U, 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ флэш-памяти, предустановленную операционную систему Windows 10 IoT Enterprise, четырьмя микрофонами, поддержкой системы Dolby Audio, а также разъемами HDMI и USB-А. Как и его предшественник, ThinkSmart Hub 700 позиционируется как идеальное решение для конференц-залов.