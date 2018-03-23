Мини-ПК Logic Supply CL200 построены на Intel Apollo Lake

Компания Logic Supply пополнила ассортимент компактных компьютеров моделями серии CL200, которые предназначены для работы в области Интернета вещей. Новинки построены на двухъядерном процессоре Celeron N3350 (Intel Apollo Lake) с частотой 1,1 ГГц – 2,4 ГГц и графикой Intel HD Graphics 500.

Модель CL200 оснастили 1 ГБ оперативной памяти и флеш-модулем eMMC на 8 ГБ, однопортовым сетевым контроллером Gigabit Ethernet, разъёмом Mini DisplayPort, двумя портами USB 2.0 и слотом microSD. В качестве операционной системы здесь используется Ubuntu 16.04. Модель CL210 получила 2 ГБ оперативной памяти, флеш-накопителем ёмкостью 32 ГБ, двухпортовый адаптер Gigabit Ethernet, два разъёма Mini DisplayPort 3,5-мм аудиогнездо, а также операционную систему Windows 10 IoT или Ubuntu 16.04. Оба новинки заключены в алюминиевый корпус с габаритами 83:116:34 мм. В качестве опции доступны адаптерами Wi-Fi и Bluetooth, а также модуль 4G.