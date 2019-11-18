Мини-ПК MSI Cubi 5 с Intel Core 10-го поколения

MSI добавила в новый крошечный настольный компьютер Cubi 5 10M поддержку процессора Intel Core i7 U-серии до 10-го поколения.

Cubi 5 имеет размеры 4,9 ″ x 4,9 ″ x 2,1 ″ и пространство внутри для твердотельного накопителя M.2 и 2,5-дюймового жесткого диска или SSD. Также есть два слота SODIMM для памяти DDR4-2666 объемом до 64 ГБ.

Снаружи можно найти 1 x USB 3.2 Gen 1 порт Type-C, 3 порта USB 3.2 Gen 1 типа A, 2 порта USB 2.0, 1 х RJ45 Ethernet-разъем, 1 х HDMI 1.4 порт, 1 х DisplayPort 1.2, микрофонный вход и выход на наушники/динамик.

С помощью крепления VESA есть возможность прикрепить маленький компьютер к задней панели монитора. Также имеется поддержка дополнительного внешнего выключателя питания. Продажи MSI Cubi 5 стартуют в ближайшее время, на данный момент цены не уточняются.