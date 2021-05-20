Мини-ПК Minisforum EliteMini TL50 получил порт Thunderbolt 4

Компания Minisforum представила свой очередной мини-ПК EliteMini TL50, главной особенностью которого стало наличие пока не очень часто встречающегося интерфейса Thunderbolt 4. Новинка также оснащается корпусом с габаритами 150:150:55,5 мм, массой 603 г, мобильным 4-ядерным 8-поточным чипом Intel Core i5-1135G7 с тактовой частотой до 4,20 ГГц, 12 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, возможностью установить еще два 2,5-дюймовых накопителя, двумя разъемами RJ45, двумя портами USB 2.0 и четырьмя USB 3.0, интерфейсами HDMI и DisplayPort для подключения к монитору, а также 3,5-мм разъемом для наушников. Мини-ПК появится в продаже по цене в 700 долларов.

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