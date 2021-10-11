Мини-ПК OnLogic Karbon 400 для промышленных периферийных устройств

Новая серия промышленных мини-ПК Karbon 400, представленная в этом месяце компанией OnLogic, доступна в системах Karbon 410 и Karbon 430. Они сконфигурированы с двухъядерным процессором Intel Atom X6211E или четырехъядерным процессором Intel Atom X6425E. Безвентиляторная мини - система ПК была специально разработана для промышленности вычислительной техники и промышленных Интернет приложений Things.

Модель Karbon 430 добавляет два дополнительных слота расширения M.2 2280, которые можно использовать для установки дополнительного хранилища, беспроводного подключения или ввода-вывода. Karbon 430 также предлагает дополнительный слот для SIM-карты, что позволяет настраивать сотовую связь с несколькими операторами связи.