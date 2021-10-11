Мини-ПК OnLogic Karbon 400 для промышленных периферийных устройств

Новая серия промышленных мини-ПК Karbon 400, представленная в этом месяце компанией OnLogic, доступна в системах Karbon 410 и Karbon 430. Они сконфигурированы с двухъядерным процессором Intel Atom X6211E или четырехъядерным процессором Intel Atom X6425E. Безвентиляторная мини - система ПК была специально разработана для промышленности вычислительной техники и промышленных Интернет приложений Things.

Модель Karbon 430 добавляет два дополнительных слота расширения M.2 2280, которые можно использовать для установки дополнительного хранилища, беспроводного подключения или ввода-вывода. Karbon 430 также предлагает дополнительный слот для SIM-карты, что позволяет настраивать сотовую связь с несколькими операторами связи.

Мини-ПК OnLogic Karbon серии 400
  • Двухъядерный процессор Atom x6211E или четырехъядерный процессор Atom x6425E
  • До 32 ГБ памяти DDR4 3200
  • 2 порта USB 3.2 и 2 порта USB 2.0
  • 2 LAN с дополнительным PoE +
  • DisplayPort
  • Слот для внешней SIM-карты
  • Доступен 4G LTE
  • Дополнительные функции : 2 COM и GPIO

Комментарии и отзывы OnLogic Karbon 400
Илон маск планирует заняться созданием сверхзвуковыми электр…
Илон маск планирует заняться созданием сверхзвуковыми электрПосле создания электромобилей, грузовиков и преобразований в освоении космоса магнат-миллиардер Илон Маск…
Xiaomi представила робота CyberDog…
Xiaomi представила робота CyberDogXiaomi отлично умеет хранить секреты, когда хочет. Например, первый смартфон Mi MIX был неожиданным анонс…
Инвестиции в ИИ составят 85 млрд в год…
Инвестиции в ИИ составят 85 млрд в годАмериканские аналитики, которые занимаются изучением рынка современных технологий, официально заявили, чт…
Facebook представила умные часы с двумя объективами…
Facebook представила умные часы с двумя объективамиУмные очки от Facebook и Ray-Ban наконец-то официально представили — они называются Ray-Ban Stories. Тем …
Трассировка лучей и DLSS впервые на архитектуре ARM…
Трассировка лучей и DLSS впервые на архитектуре ARMARM теперь с RTX! Самая популярная в мире архитектура CPU теперь поддерживает трассировку лучей в реально…
DJI Mini SE официально представили…
DJI Mini SE официально представилиDJI, китайская компания, которая является ведущим производителем дронов, представила самое дешевое предло…
Tesla представила робота-гуманоида…
Tesla представила робота-гуманоидаАмериканская компания Tesla, известная производством электромобилей, также занимается производством солне…
DJI не выпустит Mavic 3 Pro в этом году…
DJI не выпустит Mavic 3 Pro в этом годуСвежий отчет инсайдера показал, что DJI Mavic 3 Pro, скорее всего, в ближайшем будущем выпускать не плани…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor