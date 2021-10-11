Мини-ПК OnLogic Karbon 400 для промышленных периферийных устройств

Новая серия промышленных мини-ПК Karbon 400, представленная в этом месяце компанией OnLogic, доступна в системах Karbon 410 и Karbon 430. Они сконфигурированы с двухъядерным процессором Intel Atom X6211E или четырехъядерным процессором Intel Atom X6425E. Безвентиляторная мини - система ПК была специально разработана для промышленности вычислительной техники и промышленных Интернет приложений Things.
Модель Karbon 430 добавляет два дополнительных слота расширения M.2 2280, которые можно использовать для установки дополнительного хранилища, беспроводного подключения или ввода-вывода. Karbon 430 также предлагает дополнительный слот для SIM-карты, что позволяет настраивать сотовую связь с несколькими операторами связи.
Мини-ПК OnLogic Karbon серии 400
- Двухъядерный процессор Atom x6211E или четырехъядерный процессор Atom x6425E
- До 32 ГБ памяти DDR4 3200
- 2 порта USB 3.2 и 2 порта USB 2.0
- 2 LAN с дополнительным PoE +
- DisplayPort
- Слот для внешней SIM-карты
- Доступен 4G LTE
- Дополнительные функции : 2 COM и GPIO