Мини-ПК PrimeMini Slim 2 получил CPU Intel Core i5-10310u

Компания Prime Computer пополнила ассортимент неттопов моделью PrimeMini Slim 2, которая может похвастаться компактностью (20,8:18:3,7 см) и небольшой массой (2 кг). Новинка характеризуется 4-ядерным чипом Intel Core i5-10310u с тактовой частотой 1,7-4,4 ГГц, 8, 16 или 32 ГБ оперативной памяти DDR4-2666 в двух слотах SODIMM, твердотельным накопителем вместимостью 250 ГБ, 500 ГБ, 1 ТБ, 2 ТБ или 4 ТБ, двумя разъемами USB 3.1, четырьмя портами USB 2.0, интерфейсами HDMI 1.4 и DisplayPort, линейным входом и выходом звуковой подсистемы, портом Gigabit Ethernet, адаптерами Wi-Fi 802.11ac и поддержкой Bluetooth 4.0. Цена и дата начала продаж мини-ПК пока не сообщаются.

Комментарии и отзывы PrimeMini Slim 2
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