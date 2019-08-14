Мини-ПК Shuttle DS10U без вентилятора с процессорами Intel Core i7

Компания Shuttle разработала DS10U в виде компактного Digital Signage. Устройство не имеет вентиляторов, что делает его идеальным для развертывания в чувствительных к шуму средах, при этом обеспечивая достаточную производительность практически для любых задач.

Мини-ПК имеет размеры 20 x 16,5 x 3,95 см и поддерживает Intel Core i7-8565U, четырехъядерный процессор Whiskey Lake U, который по умолчанию имеет тепловую мощность 15 Вт (TDP). В качестве альтернативы, DS10U поставляется с Celeron 4205U, Core i3-8145U или Core i5-8265U, если нужно меньшая производительность, чем у Core i7-8565U.

Также имеет два слота SODIMM, которые поддерживают до 32 ГБ оперативной памяти DRR4 2400/2133, а также могут одновременно выводить видео на три внешних монитора благодаря портам HDMI 2.0a, DisplayPort 1.4 и VGA. Shuttle включает M.2 2280 Type M, M.2 2230 Type E и 2,5-дюймовые отсеки для дисков. Можно использовать отсек M.2 2230 для подключения карты Wi-Fi, но есть также два порта Gigabit Ethernet для проводных подключений.

DS10U также имеет восемь портов USB Type-A, четыре из которых - USB 3.1 Gen2, а остальные - USB 2.0. Мини-ПК также имеет устройство для чтения карт SD, а также COM-порт, вход для микрофона и разъем для наушников.