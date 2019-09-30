Мини-ПК Shuttle Nano NC10U получил CPU Intel Whiskey Lake

Компания Shuttle пополнила ассортимент мини-компьютеров моделью Nano NC10U, которая построена на аппаратной основе Intel Whiskey Lake ULV. Новинка характеризуется процессором Intel ULV 8-го поколения (Celeron, Core i3, Core i5 или Core i7 на выбор), поддержкой двухканальной памяти DDR4 до 32 ГБ, слотом M.2 и портом SATA 6 Гбит/с для 2,5-дюймового накопителя толщиной до 15 мм, двумя портами USB 2.0, двумя USB 3.2 Gen1 (один с USB-C), портом RS232, слотом для карт памяти SD, портом Gigabit Ethernet, адаптером Wi-Fi, а также интерфейсами HDMI 2.0a и DisplayPort. Размеры ПК составляют всего 142:142:42 мм).