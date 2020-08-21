Мини-ПК ZBOX QCM7T3000 от ZOTAC оснащен графическим процессором NVIDIA Quadro RTX 3000

Компания ZOTAC сегодня представила рабочую станцию ​​для мини-ПК ZBOX с графический процессором NVIDIA Quadro RTX 3000.

ZBOX QCM7T3000 предлагает элегантный дизайн и высокую производительность, благодаря процессору Intel Core i7-10750H в сочетании с видеокартой Quadro RTX 3000. QCM7T3000 позволяет подключить одновременно до 4 мониторов.

ZBOX QCM7T3000 имеет размер 2,65 литра и высоту всего 62,2 мм. Такие размеры позволяют занимать очень мало место на рабочем столе. Мини-ПК способен обеспечить длительную работу, благодаря мощной системе охлаждения.

Стоимость мини-компьютера ZOTAC ZBOX QCM7T3000 на сегодняшний день не объявлена.