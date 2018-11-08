Мини-ПК ZOTAC PI225 pico и PI335 pico получили CPU Intel Gemini Lake

Компания ZOTAC пополнила ассортимент компактных компьютеров моделями ZBOX PI225 pico и PI335 pico, которые построены на аппаратной платформе Intel Gemini Lake. Новинки оснастили двухъядерным процессором Celeron N4000 с тактовой частотой от 1,1 ГГц до 2,6 ГГц и графикой Intel UHD Graphics 600, 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4, 32 ГБ флеш-памяти eMMC, слотом microSD, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5, а также двумя портами USB 3.0 Type-C (USB+DP).Модель отличается более крупным корпусом, одним портом USB 3.0 Type-C, двумя портами USB 3.0, интерфейсами DisplayPort 1.2 и HDMI 2.0, а также гнездом для сетевого кабеля (Gigabit Ethernet). В качестве операционной системы здесь используется Windows 10 Home.