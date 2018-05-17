Мини-ПК Zotac ZBox CI329 nano получил пассивную систему охлаждения

Компания Zotac представила мини-ПК ZBox CI329 nano, который может похвастаться бесшумной работой, благодаря полностью пассивному охлаждения. Новинка оснащается четырехъядерным процессором Intel Celeron N4100 (платформа Intel Gemini Lake), работающим на частоте 1,1-2,4 ГГц, двумя слотами оперативной памяти SO-DIMM (до 8 ГБ), посадочным местом для одного 2,5 дюймового накопителя, одним HDMI 2.0a, DisplayPort 1.2 и D-Sub, тремя USB 3.0, по одному USB 3.0 Type-C и USB 2.0, двумя RJ-45, а также модулями Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0.

Размеры устройства равны 127,8:126,8:56,8 мм. Также была представлены модели ZBox CI329 nano Plus, которая отличается наличием 4 ГБ оперативной памяти и SSD объемом 120 ГБ, и CI329 nano with Windows с предустановленной операционной системой.