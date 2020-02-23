Мини-Пк компании Gigabyte

Серия мини-компьютеров Brix выполнены в компактном форм-факторе, ёмкость которого составляет 0,6 литра.

Gigabyte Brix будут включать в себя процессоры от i3-10110U и до шестиядерного Intel Core i7-10710U. Устройство поддерживает два слота оперативной памяти SODIMM, позволяющие установить до 64 Гб памяти. Brix будет иметь двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 4.2, два разъема HDMI 2.0 для подключения.

Из дополнительных функций стоит отметить шесть портов USB 3.2, аудиовыход 3,5 мм, Gigabit Ethernet и один COM-порт RS232.

Brix поддерживает дополнительные карты для добавления дополнительного порта Ethernet и второго COM-порта RS232, а также поддержку настенного монтажа VESA.