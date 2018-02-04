Мини-версия Commodore 64 будет выпущена уже в конце марта

C64 Mini получит 64 игры и появится 29 марта. На устройстве установлено 64 игры и их можно напрямую подключить к телевизору.Устройство выполнено в стиле Retro Games и на самом деле будет в два раза меньше оригинала. Консоль может быть подключена к телевизору через кабель HDMI. Кроме того, имеется джойстик, который можно подключить к одному из двух USB-портов. Это означает, что можно играть в встроенные игры. C64 Mini стоит всего 80 евро. Включенные игры включают Boulder Dash, California Games, Summer Games и Impossible Mission.