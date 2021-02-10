Миниатюрный ПК SolidRun CuBox-M оценен в $99

Разработчики из SolidRun пополнили ассортимент очень маленьких компьютеров моделью CuBox-M, которая может работать под управлением Android или другой программной платформы на ядре Linux. Новинка характеризуется корпусом кубической формы с размерами 50:50:50 мм, двухъядерным или четырехъядерным процессором NXP i.MX8M с тактовой частотой 1,8 ГГц, до 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4, 8 ГБ флеш-памяти eMMC, слотом для карт памяти microSD, сетевым контроллером Gigabit Ethernet, модулями беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2,4/5 ГГц) и Bluetooth, двумя портами USB 3.0 и одним Micro-USB, а также интерфейсом HDMI. Цена на SolidRun CuBox-M стартует от 99 долларов.