Миниатюрное проекционное устройство для домашнего кинотеатра - PHOS

PHOS отличается от других проекционных устройств небольшими размерами. Он является очень гибким, портативным и неоспоримо красивым создателем домашнего кинотеатра.

Вращающаяся конструкция выполнена из матового металла. Мраморная секция внизу помогает изделию выглядеть более элегантно. Стоя вертикально, проектор занимает сравнительно небольшое пространство. Продукт поставляется с пультом дистанционного управления.

Можно загружать мультимедиа на устройство, подключенное к Интернету через Wi-Fi. Тщательно продуманный дизайн и пристальное внимание к деталям приводят к устройству, которое вы никогда не захотите спрятать в шкафу. В настоящее время устройство является концептом.