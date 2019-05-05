Миниатюрное проекционное устройство для домашнего кинотеатра - PHOS

2019-05-05, Автор - Anna; Продукт - PHOS; [25]
PHOS отличается от других проекционных устройств небольшими размерами. Он является очень гибким, портативным и неоспоримо красивым создателем домашнего кинотеатра.

Вращающаяся конструкция выполнена из матового металла. Мраморная секция внизу помогает изделию выглядеть более элегантно. Стоя вертикально, проектор занимает сравнительно небольшое пространство. Продукт поставляется с пультом дистанционного управления.

Можно загружать мультимедиа на устройство, подключенное к Интернету через Wi-Fi. Тщательно продуманный дизайн и пристальное внимание к деталям приводят к устройству, которое вы никогда не захотите спрятать в шкафу. В настоящее время устройство является концептом.

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