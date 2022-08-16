Minisforum анонсировала компактные мини-ПК TH80 и TH60 на базе процессоров Intel

Minisforum анонсировала новые мини-ПК TH80 и TH60 с ультракомпактным дизайном и процессорами Intel Tiger Lake.

Обе модели оснащаются процессорами Intel Tiger Lake. TH60 укомплектован процессором i5-11400H. Он имеет 6 ядер/12 потоков и встроенное графическое ядро UHD Graphics.

TH80 представляет собой улучшенную версию модели TH60 с процессором Intel i7-11800H. Он имеет 8 ядер/16 потоков и может быть разогнан до 4,6 ГГц. ЦП предлагает 24 МБ кэш-памяти 3-го уровня и поддерживает память DDR4-3200. Также есть встроенное графическое ядро.

Корпус мини-ПК имеет длину всего 18,2 см, ширину 17,7 см и высоту 3,6 см. Системы поддерживают до 64 ГБ ОЗУ DDR4, имеют один слот M.2 2280 PCIe 4.0 и один слот PCIe 3.0. Они могут поддерживать до 3 мониторов одновременно, используя 1 порт HDMI, 1 порт DisplayPort и 1 порт USB-C. Клиентам доступны варианты памяти 256 ГБ памяти или 512 ГБ памяти. TH80 и TH60 будут поставляться с предустановленной Windows 11 Pro.

Цена на мини-ПК TH80 и TH60 стартуют от 359 долларов.
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