Minisforum анонсировала мини-пк Deskmini U820 и U850 на базе процессора Intel Core i5

Minisforum анонсировала мини-пк U820/U850 на базе процессора Intel Core i5. Данный процессор с 4 ядрами 8 потоками работает на частоте до 3,8 ГГц и 4,2 ГГц. Встроенная графика Intel Iris Plus Graphics 655/Intel UHD.

В мини-пк Minisforum U820 и U850 уже установлена операционная система Windows 10 Pro. Система идеально подходит для офиса, удаленной работы, проведения презентаций и других задач. Компактные размеры позволяют брать его с собой, а на рабочем столе мини-пк не занимает много места. С помощью поддержки VESA систему можно закрепить на задней панели монитора.

Deskmini U820/U850 оснащен оперативной памятью DDR4 с максимальным объемом до 64 ГБ. Мини-ПК Deskmini U820/U850 позволяет установить любой накопитель из существующих форматов. Доступные разъемы HDMI, DisplayPort, USB-C, два LAN-порта, 3,5 мм аудиоразъем, четыре порта USB 3.1.

Компания Minisforum обеспечивает бесплатную доставку своих продуктов по всему миру. Модель U820 оценена в 639 долларов, U850 продается за 699 долларов.
Комментарии и отзывы Minisforum Deskmini U820 и U850
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