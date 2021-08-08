Minisforum представила мини-ПК EliteMini HX90 с Ryzen 9 5900HX

Компания Minisforum представила мощный мини-ПК оснащенный процессором AMD Ryzen 9 5900HX (8/16 ядер, потоков) и с поддержкой памяти до 64 ГБ DDR4 3200 МГц.

Интегрированный графический процессор Radeon RX Vega 8 способная достигать тактовой частоты 2100 МГц. На мини-ПК уже установлена ОС Windows 10 Pro.

Охлаждается процессор низкопрофильным кулером с вентилятором установленным непосредственно на камень, на который в свою очередь нанесен жидкий металл.

HX90 имеет множество вариантов подключения, включая Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 и порт Ethernet 2,5 Гбит/с. Также есть 2 порта HDMI, 2 порта DisplayPort, аудиоразъемы, 5 портов USB 3.0, порт USB-C и кнопка очистки CMOS.

Представлен мини-ПК EliteMini HX90 в конфигурации с 16 ГБ ОЗУ + 256 ГБ SSD, 16 ГБ ОЗУ + 512 ГБ SSD, 32 ГБ ОЗУ + 512 ГБ SSD и версия без оперативной памяти и SSD-накопителя. Базовая модель обойдется в 750 долларов.
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