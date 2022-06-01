Minisforum представила мини-ПК Neptune HX90G на базе AMD Ryzen 9

Minisforum готовит к выпуску самый производительный мини-ПК, который к тому же отлично подойдет для игр. Модель Neptune HX90G в первую очередь стоит выделить благодаря видеокарте Radeon RX 6650M. Это далеко не флагманское решение, но с ним ПК по-прежнему безоговорочно можно назвать игровым ПК.

Мини-ПК построен на базе Ryzen 9 5900HX, но сторонний источник говорит, что будут версии с Ryzen 9 6900HX и даже процессором Intel Alder Lake. В любом случае, графическая подсистема здесь интереснее. Мини-ПК имеет объем всего 2,8 литра, то есть для своих габаритов это очень мощное решение. Для охлаждения компонентов в столь компактном корпусе производитель применил габаритную систему охлаждения с множеством тепловых трубок и двумя вентиляторами, а также термоинтерфейс в виде жидкого металла.

Других подробностей о ПК пока нет.