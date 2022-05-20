Minisforum представила новый мини-ПК HX90G

Minisforum анонсировала свой новый мини-ПК HX90G, который является первым в мире дизайном с дискретным графическим процессором AMD Radeon.

При запуске Minisforum HX90G Mini PC будет поставляться с опцией AMD Cezanne APU вместе с Radeon RX 6650M. Будущие обновления будут включать APU Cezanne и процессоры Intel Alder Lake 12-го поколения. Что касается поддержки памяти, мини-ПК имеет до двух слотов SODIMM DDR4, каждый из которых имеет модули емкостью 8 ГБ и может быть увеличен до 64 ГБ. Есть также два слота M.2 для расширения памяти.

HX90G будет иметь новейший дизайн корпуса. Он будет иметь 7 тепловых трубок (3 для процессора и 4 для графического процессора) и двойной интеллектуальный вентилятор внутри, жидкий металл как для процессора, так и для графического процессора. Превосходная конструкция рассеивания тепла позволяет HX90G поддерживать относительно низкий уровень шума даже при полной нагрузке.

Кроме того, CPU+GPU при 100% загрузке будут потреблять 50 Вт и 100 Вт по отдельности. Он будет использовать адаптер питания на 260 Вт. Согласно Minisforum, Radeon RX 6650M может работать на 100% без потери производительности. О ценах пока ничего не известно.