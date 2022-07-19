Minisforum выпускает мощные мини-ПК NUCX17 и NUCX15 на базе процессоров Intel Core Компания Minisforum объявила о выпуске мини-ПК NUCX17 и NUCX15. Обе системы имеют идентичный дизайн корпуса, который также служит системой охлаждения, благодаря вентиляционным отверстиям. Minisforum NUCXI5 оснащен процессором Intel Core i5-11400H и графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 3060. Обе системы имеют идентичный дизайн корпуса, который также служит системой охлаждения, благодаря вентиляционным отверстиям. Minisforum NUCXI5 оснащен процессором Intel Core i5-11400H и графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 3060. Старшая модель Minisforum NUCXI7, укомплектована процессором Intel Core i7-11800H и графикой NVIDIA GeForce RTX 3070. NUCX17 и NUCX15 поддерживают до 64 ГБ ОЗУ DDR4. Есть два слота M.2 2280 PCIe, порт HDMI и 1 порт Thunderbolt 4. Старшая модель Minisforum NUCXI7, укомплектована процессором Intel Core i7-11800H и графикой NVIDIA GeForce RTX 3070. NUCX17 и NUCX15 поддерживают до 64 ГБ ОЗУ DDR4. Есть два слота M.2 2280 PCIe, порт HDMI и 1 порт Thunderbolt 4. Цены и доступность мини-ПК NUCX17 и NUCX15 не раскрыты. Цены и доступность мини-ПК NUCX17 и NUCX15 не раскрыты. Автор - Рамиль Хакимуллин . Размещено: Сегодня 10:47 . Продукт - Minisforum NUCX17

Обзор Predator Orion 3000 PO3-630. Игровой декстоп с Core i7…

Период со сложностями в приобретении игровых консолей PlayStation 5 и Xbox Series X сменился на массовый … Период со сложностями в приобретении игровых консолей PlayStation 5 и Xbox Series X сменился на массовый …

Steam Deck будет масса конкурентов…

Steam Deck провела пять недель на первом месте в списке самых продаваемых продуктов компании Valve — вдоб… Steam Deck провела пять недель на первом месте в списке самых продаваемых продуктов компании Valve — вдоб…

Google закрывает сервис Duo…

Google объявил сегодня, что объединяет два своих приложения для видеозвонков, Duo и Meet, в единую платфо… Google объявил сегодня, что объединяет два своих приложения для видеозвонков, Duo и Meet, в единую платфо…

Intel готовит к релизу NUC 12 Serpent Canyon…

Intel готовится к выпуску своей самой мощной системы NUC на сегодняшний день, NUC 12 «Serpent Canyon», ос… Intel готовится к выпуску своей самой мощной системы NUC на сегодняшний день, NUC 12 «Serpent Canyon», ос…

MSI представляет моноблоки серии Modern AM242 и Modern AM272…

На выставке Computex 2022, компания MSI представила новейшие продукты, среди которых два моноблока Modern… На выставке Computex 2022, компания MSI представила новейшие продукты, среди которых два моноблока Modern…

ASUS представила рабочую станцию ExpertCenter E500 G9…

Компания ASUS демонстрирует новую рабочую станцию ExpertCenter E500 G9. … Компания ASUS демонстрирует новую рабочую станцию ExpertCenter E500 G9. …

Biostar выпускает мини-ПК MP-J4125 на базе Intel Celeron…

Компания Biostar объявила о выпуске рабочей станции Pro Series MP-J4125 в компактном форм-факторе. Новая … Компания Biostar объявила о выпуске рабочей станции Pro Series MP-J4125 в компактном форм-факторе. Новая …