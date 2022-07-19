Minisforum выпускает мощные мини-ПК NUCX17 и NUCX15 на базе процессоров Intel Core

Компания Minisforum объявила о выпуске мини-ПК NUCX17 и NUCX15.

Обе системы имеют идентичный дизайн корпуса, который также служит системой охлаждения, благодаря вентиляционным отверстиям. Minisforum NUCXI5 оснащен процессором Intel Core i5-11400H и графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 3060.

Старшая модель Minisforum NUCXI7, укомплектована процессором Intel Core i7-11800H и графикой NVIDIA GeForce RTX 3070. NUCX17 и NUCX15 поддерживают до 64 ГБ ОЗУ DDR4. Есть два слота M.2 2280 PCIe, порт HDMI и 1 порт Thunderbolt 4.

Цены и доступность мини-ПК NUCX17 и NUCX15 не раскрыты.
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