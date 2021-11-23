Мировая выручка OSAT за 3 квартал 21 года достигла 8,89 млрд долларов

По мере роста глобального уровня вакцинации и ослабления пограничных ограничений в Европе и Северной Америке социальная деятельность также начала вступать в период восстановления, и рынок бытовой электроники, по-видимому, был готов к наступлению традиционного пикового сезона, согласно последнему отчету TrendForce. Однако в то же время на глобальную цепочку поставок повлияли задержки с морскими перевозками, стремительный рост стоимости доставки и нехватка компонентов, а также и без того непомерно высокий рост цен на определенные компоненты в 1 квартале 2021 года. Учитывая параллельный рост затрат на материалы и производство, рынок конечной продукции не претерпел ожидаемого циклического подъема во 2 квартале. Несмотря на это, общий спрос на смартфоны, ноутбуки и мониторы и их отгрузка в 3 квартале увеличились по сравнению с предыдущим кварталом, тем самым стимулируя развитие бизнеса крупных компаний OSAT (аутсорсинг сборки и тестирования полупроводников). В 3 квартале 2021 года, выручка 10 ведущих компаний OSAT достигла 8,89 млрд долларов США, увеличившись на 31,6%.

Некоторые крупные компании OSAT испытали небольшое снижение коэффициента использования своих мощностей из-за продолжающейся нехватки ключевых компонентов, включая чипы и платы, а также нормирования электроэнергии, которое ограничивало как энергоемкость, так и потребление энергии в Цзянсу, Чжэцзян и Гуандун в конце сентября. Тем не менее, это падение практически не повлияло на отрасль OSAT, поскольку некоторые компании OSAT переориентировали свою деятельность на технологии упаковки без подложки и перераспределили ранее затронутые мощности. Следовательно, TrendForce оптимистично оценивает показатели отрасли OSAT в 4 квартале 2021 года.