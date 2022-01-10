Многофункциональная веб-камера ROCWARE RC08

ROCWARE-RC08 — это новая веб-камера, оснащенная множеством функций, позволяющих освободить место на рабочем столе и избавиться от необходимости в дорогостоящих отдельных микрофонах или динамиках. Компактная веб-камера оснащена технологией автофокусировки, вращающейся на 360° подставкой, портретным режимом без потерь и другими функциями.

ROCWARE RC08 позволяет пользователям создавать высококачественный контент и наслаждаться профессиональным опытом, не беспокоясь о видеозвонках низкого качества, громоздкости, множестве устройств, занимающих место, сложной проводке или проблемах высокой стоимости. RC08 удовлетворит все ваши потребности в компактной и простой в использовании настройке, независимо от того, транслируете ли вы игру, посещаете онлайн-уроки или проводите конференц-связь.

RC08 может обеспечить больший зрительный охват благодаря широкому углу обзора 90°, что означает охват большего количества людей, в то время как объектив ноутбука захватывает только ту область, на которую он направлен. В дополнение к мгновенной автофокусировке ToF, объективу 1080P Full HD с широким углом обзора 90 °, RC08 предоставит различным устройствам возможность гибко наводиться под разными углами независимо от того, установлен ли он на ПК, ноутбуке или штативе.
Комментарии и отзывы ROCWARE RC08
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