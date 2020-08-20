Многопользовательский режим в Hitman 3 будет отсутствовать

Разработчик IO Interactive подтвердил, что многопользовательского режима Ghost Mode в Hitman 3 не будет. Новый Hitman 3 будет представлен в режиме компании. В игру вернутся режимы игры: неуловимые цели, эскалации, режим контрактов и снайпер-убийца, которые были в предыдущих версиях. Агент 47 будет выполнять контракты по всему миру, включая города Париж, Лондон, Дубай и другие.

Напомним, что игра Hitman 3 должна появиться в январе 2021 года. 31 августа разработчик проведет прямую трансляцию, чтобы дать больше информации о долгожданной игре. Вся трилогия Hitman 3 будет адаптирована для VR. Игра станет эксклюзивной для Epic Games Store.