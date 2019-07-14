Мощная модели Mi Electric Scooter

По официальным данным, компания изымет 10 257 единиц техники. Из них порядка 70% было реализовано в Великобритании, а остальные 30% — в ряде стран, включая Россию и Казахстан. Корпорация также сообщила, что в случае поломки не отозванных самокатов по указанной выше причине, ремонт устройств будет бесплатным. Компания принесла извинения всем, кому попались бракованные экземпляры.Как говорится в официальном заявлении Xiaomi, в конструкции самокатов есть брак — слабый узел, из-за которого вертикальная часть с ручками может оторваться от основного корпуса. Если такое случится на ходу — болезненное падение и травмы обеспечены. Сотрудники компании утверждают, что в группе риска находятся скутеры, выпущенные с 27 октября по 5 декабря прошлого года с серийными номерами от 21074/00000316 до 21074/00015107 и от 16133/00541209 до 16133/00544518. Проверить идентификатор можно на левой стороне корпуса самоката.Зачастую в таких устройствах проблемы связаны с аккумуляторами, но не в этом случае — всё дело в некачественной сборке.О стоимости новинки пока неизвестно.