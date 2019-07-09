Мощная новинка Hisense U9e

Производитель заверяет, что качество изображения и точность передачи цветов U9e превосходит требования стандартов HDR и OLED. При этом стоимость изготовления комбинированных дисплейных модулей значительно ниже OLED-аналогов. Разрешение телевизора соответствует 4K. По сравнению с обычными ЖК-телевизорами, чья контрастность редко превышает 10 000:1, у Hisense U9e этот показатель составляет 150 000:1.Технология наложения изображений BD CEll разрабатывалась в Китае самой Hisense и производителем дисплеев BOE. Внушительной контрастности удалось добиться благодаря использованию двух матриц равной диагонали: монохромной и цветной. Первая отвечает за цветовую палитру, а вторая — за контрастность и детализацию. Управление подсветкой и изображением выполняется с помощью сразу пяти чипов.В модели использованы сразу два дисплея, за счёт чего контрастность картинки превосходит традиционную для ЖК-панелей более чем в 10 раз.О стоимости новинки пока неизвестно.