Мощная новинка Nokia Beacon 1

Одно устройство способно покрыть площадь в 140 квадратных метров. Пользователь может увеличить покрытие до 420 м за счет объединения сразу трех таких устройств. Nokia Beacon 1 поддерживает диапазоны Wi-Fi 2,4 и 5,0 ГГц. Соответствие стандарту AC1200 означает максимально допустимую теоретическую скорость передачи данных вплоть до 1200 Мбит/с и поддержку 802.11ac.Идея Wi-Fi Mesh-решений заключается в модульности. Каждый из модулей представлен отдельным устройством, принцип работы которого схож с обычным роутером. Все компоненты системы равнозначны и, объединяясь в единую сеть, они существенно расширяют область распространения беспроводного сигнала.Nokia представила новую Wi-Fi Mesh-систему Beacon 1. Новинка поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi (AC1200) и различные функции. Связка из трёх таких устройств позволяет добиться покрытия в 420 квадратных метров.О стоимости новинки пока неизвестно.