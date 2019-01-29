Мощная новинка RS-Computer Shoe

Компания Puma выпустила еще одну модель умных кроссовок. Панель управления умной обуви оборудована двумя светодиодными индикаторами. Первый сигнализирует о том, что заданное расстояние пройдено, второй служит индикатором заряда для встроенного литий-полимерного аккумулятора.Встроенная память позволяет хранить информацию о пробежках, сделанных за последние 30 дней. Каждый новый месяц начинается с чистого листа, а старые данные из внутренней памяти удаляются.Внутри каждого кроссовка установлены специальные акселерометры, подсчитывающие количество шагов и потраченных пользователем калорий, а также отмечает пройденное в течение дня расстояние.Новые RS-Computer Shoe получили модуль Bluetooth, по которому собранная информация передаётся на смартфон под управлением iOS или Android. Полученные данные обрабатываются специальным приложением, которое сохранило оригинальный дизайн конца 80-х.О стоимости кроссовок пока неизвестно.