Мощная новинка Tronsmart Spunky Pro

Корпус Tronsmart Spunky Pro защищён по стандарту IPX5 от пота и брызг воды: их можно использовать даже во время интенсивных тренировок или пробежки под дождем, не опасаясь поломки. Гарнитура поддерживает функции голосового ассистента смартфона и управление жестами — возиться с кнопочным пультом не придётся. Ещё наушники-затычки укомплектованы несколькими парами амбушюр разного размера для индивидуальной подгонки и комфортного ношения.Подключение наушников к источнику звука производится по энергоэффективному протоколу Bluetooth 5.0. Емкости встроенных аккумуляторов хватит на 3,5 часа непрерывного воспроизведения, а батарея док-станции даст ещё четыре полных зарядки. В сумме это 18 часов прослушивания музыки, даже если розетки поблизости не оказалось. Зарядить саму док-станцию можно как через кабель USB Type-C, так и при помощи беспроводного ЗУ стандарта Qi.TWS-наушники уже стали привычным аксессуаром для смартфонов и плееров — удивить ими пользователя сложно. Но существуют и особенные модели. Tronsmart Spunky Pro — полностью беспроводная гарнитура с необычным чехлом, 18 часами автономной работы и корпусом, которому не страшна прогулка в дождливую погоду.Стоимость новинки составит 37 долларов.