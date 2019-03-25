Мощная новинка Xiaomi Mi Band 4

2019-03-25, Автор - Мария Шмелева; Продукт - Xiaomi Mi Band 4 ; [168]
Mi Band 4 поддерживает беспроводной стандарт Bluetooth 5.0 Low Energy. В Mi Band 3 заявлена поддержка лишь Bluetooth 4.2 Low Energy. Другие характеристики не раскрываются, но слухи говорят о поддержке регистрации сердечного ритма, как в Apple Watch Series 4. Возрастет диагональ экрана и появятся продвинутые функции регистрации движений.Обновленный браслет Xiaomi Mi Band 4 прошёл сертификацию в Bluetooth SIG, что намекает на грядущий анонс. Как и текущая версия браслета, Mi Band 4 выйдет в двух версиях: с NFC-модулем и без такового.О стоимости новинки пока неизвестно.


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